Kalın-Jeffrey görüşmesinin detayları sızdırıldı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından dün kabul edildi. Heyetler arasında gerçekleştirilen Suriye toplantısına dair bilgiler paylaşan diplomatik kaynaklar, ABD'lilerin 'güvenli bölge' toplantılarında Suriye'deki durumun Türkiye'ye güvenlik tehdidi olduğunu resmen kabul ettiğini ama adım atmak istemediklerini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün kabul etti. Suriye görüşmesi 1 saat 20 dakika sürdü.



TARAFLARDAN AÇIKLAMA



Görüşmeye dair açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı 'Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık şekilde vurgulandı. Güvenli Bölgenin kurulmasının, ancak Türkiye'nin beklentilerini karşılayacak bir plan ile mümkün olduğu ifade edildi. Kalın-Jeffrey görüşmesinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge'nin tesisi ile terör unsurlarına karşı mücadele ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.' ifadelerini kullandı.



ABD Büyükelçiliğinden toplantıya ilişkin yapılan açıklamada 'Görüşmeler samimi, pozitif yapıcı geçti. Gelecekte sürecek. ABD ve Türkiye Münbiç yol haritasında somut ilerleme konusunda taahhütlerine sadık' denildi.







GÖRÜŞMENİN DETAYLARI



Türkiye, terör örgütü YPG'nin tamamen Münbiç'ten çıkması gerektiğini ve bunun kırmızı çizgi olduğunu toplantılarda bir kez daha gündeme getirdi.



ABD heyetinin önerisi ise, YPG'nin güneye çekilmesinin ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve ona bağlı sivil yönetimin polisinin kentte faaliyet göstermesinin sağlanması taahhüdü verilebileceğini kaydetti.



Ancak Türkiye, SDG ile YPG arasında bir fark görmüyor. Münbiç'te YPG'nin SDG gibi başka isimlerle kamufle olmaya çalıştığı Türk makamları tarafından ABD'lilere iletildi.



Türkiye'nin talebi ise güvenli bölgenin, kendi sınırından 30 km'lik derinliğe sahip olması. DEAŞ Karşıtı Uluslararası Askeri Koalisyon'un üyesi olan Türkiye, bu alanda TSK'nın yer almasını istiyor.



TOPLANTIYI DEĞERLENDİRDİLER



Independent Türkçe'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre ABD heyeti resmi olarak Suriye kuzeyindeki durumun Türkiye sınırına güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul etti ancak somut adım atma konusunda isteksiz davranıyor.