Faiz kararı sonrası dolar hızla düşüşe geçti

ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu'nun Temmuz ayı toplantısında alınan faiz kararı belli oldu.



Merkez Bankası son toplantısında faizlerde 425 baz puan indirim yaparak politika faizini 19,75 seviyesine indirdi.



DOLAR 5,65'E GERİLEDİ



4.5 yıl sonra gelen indirim kararı piyasaları da hareketlendirdi. Karar sonrası bir ara 5,79 seviyesine dayanan dolar saniyeler içerisinde hızla düşüşe geçerek 5,65 seviyesini gördü. Dolar saat 14:23 itibariyle 5,70 seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar içerisinde Euro da 6,43 seviyesine çıkıp hızlı bir düşüş ile 6,32 seviyesine geriledi. Saat 14:21 itibariyle euro 6,3499 seviyesinde işlem görüyor.