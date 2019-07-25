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Çankırılı işadamından İngiltere Başbakanı Johnson’a Tebrik Telgrafı

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğine seçilen Boris Johnson, ülkenin yeni başbakanı olduktan sonra Çankırı Orta’lı hemşehrileri büyük sevinç yaşadı.

Yaşam / 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:50
Çankırılı işadamından İngiltere Başbakanı Johnson’a Tebrik Telgrafı

Ankara'da yaşayan Çankırılı işadamı Ahmet Gümüşok hemşehrisinin İngiltere Başbakanı olduğunu öğrenince Johnson'a tebrik telgrafı çekti. Gümüşok Johnson'a gönderdiği telgrafında şunları söyledi:

“Ekselanları Mr. Boris Johnson Büyük Britanya Başbakanı

Başarınızın haberi beni çok onurlandırdı. Çankırı ilinin Orta ilçesinden bir hemşeriniz olarak Başbakan oluşunuzu kutlamak ve ülkenize hizmet ederken başarılı olmanız dileklerimi iletmek isterim.

Saygılarımla Ahmet GÜMÜŞOK - Gümüş Cafe-Bistro İşletmeleri Kurucusu - Müteahhit”

“Kendisini dedesinin doğduğu köye götürmek ve şanına yaraşır bir şekilde ağırlamak istiyorum”

Gümüşok bu habere çok sevindiğini belirterek “o an bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. İlk önce aklıma uzunca bir mektup yazmak, köyünü anlatmak, ülkemizi anlatmak ve davet etmek geldi, sonra düşündüm onun bunu okuyamayacağını, zamanının kısıtlı, işinin yoğun olduğunu düşünerek değerli hemşehrim Boris Johnson'ın vaktini almamam gerektiğini kendilerine bir tebrik telgraf göndermenin daha uygun olacağına karar verdim. Yine de sizin aracılığınızla buradan kendilerini ülkemize davet ediyorum, kendisini dedesinin doğduğu köye götürmek ve şanına yaraşır bir şekilde ağırlamak istiyorum” dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in, 7 Haziran´da partisinin liderliğinden istifa edeceğini duyurmasının ardından parti üyelerinin posta yoluyla katıldığı oylamada, Boris Johnson 92 bin 153 oy alırken, rakibi mevcut Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt 46 bin 656 oyda kaldı. Böylece iktidardaki partinin liderlik koltuğuna oturan Johnson, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazandı.

Theresa MayİngiltereBüyük BritanyaBoris JohnsonDışişleri Bakanı


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