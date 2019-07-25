Başkan Erdoğan'dan Hakan Atilla açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı Muhammed ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



HAKAN ATİLLA'YA YENİ GÖREV VERİLECEK Mİ?



Başkan Erdoğan, ''Hakan Atilla konusuna gelince, uzun bir süredir Halk Bankamızın genel müdür yardımcısının yaşamış olduğu süreç, başta şahsım olmak üzere tüm mesai arkadaşlarımızı üzmüştür, kırmıştır. Her türlü girişimleri yaptık ve verilen kendisiyle alakalı verilen mahkumiyet cezası bitmiş oldu. Borcumuz kalmadan Hakan Atilla evladımız ülkesine dönmüş oldu.Bundan sonraki sürece yönelik kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde 'Sen şimdi önce ailenle, çocuklarınla bu arada dinlen, şöyle bir tatilini yap, ondan sonra da seni Ankara'da Külliye'ye de bekliyorum, ziyaretimize gel ve orada oturur, konuşur, ne yapacağımızın kararını da veririz' d edik. Bizim için Hakan Atilla'ya herhangi bir bariyer söz konusu değildir, o bizim evladımızdır, onu sahiplenmeyeceğiz de kimi sahipleneceğiz.' diye cevap verdi.