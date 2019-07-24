Yaz hamilelerinin ortak sorunu: Uykusuzluk

Sıcak havalarla hamileliğin yarattığı uyku sorunlarının bir araya gelmesi, anne adaylarının hayatını zorlaştırıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Meriç Çağrı Ağır, “İlk aylarda progesteron hormonu etkisiyle her fırsatta uyumak isteyen gebeler, 2. trimester denilen 4., 5. ve 6. aylarda normal uyku düzenine yaklaşsalar da; son üç aylık dönemde büyüyen karın ve buna bağlı sık idrara çıkma gibi rahatsızlıkları nedeniyle uyku problemleri yaşarlar” diyor.



“UYKU DÜZENİNDEKI DEĞİŞİKLİK BEBEĞE ALIŞMA SÜRECİNİ DESTEKLİYOR”



Gebeliğin ilk aylarında hamilelerin pek çoğunda yorgunluk ve yoğun uyku isteği şikayeti görüldüğünü belirten Doktor Meriç Çağrı Ağır, “Bu şikayetler aslında bedeninizin gebeliğe alışma sürecinin belirtileridir. Bir mucize olan bedenimiz, hamilelik sürecinde inanılmaz bir ritim ve uyum tablosu çizer. Artan uyku ihtiyacı, hamilelik sürecinde beyninizin sağlıklı olarak işlevini yerine getirebilmesini ve vücudunuzun bu süreçte ihtiyaç duyacağı gerekli maddelerin depolanmasını sağlar” diye konuşuyor.



İKİNCİ TRIMESTER RAHAT, ÜÇÜNCÜ TRIMESTER GERGİN



İkinci 3 aylık dönemin anne adayının karnındaki bebeğe, vücudundaki değişimlere en kolay adapte olduğu ve en az sıkıntı yaşadığı dönem olduğunu belirten Kadın-Doğum Uzmanı, şu önerilerde bulunuyor:



“Bu süreçte zaman zaman yorgunluk ve özellikle çalışan anne adaylarında verim düşüklüğü gibi şikayetler görülmektedir. Anne adayı özellikle gün içinde mini şekerlemeler yaparak ya da en azından vücudunu dinlendirmeye özen göstererek bu durumla savaşabilir. Bebeğin geliştiği ve karnın büyüdüğü bu süreçte, bebeklerin % 90’ı vücutlarını sola döndürür ve bu sayede annenin omurgasının sağında bulunan büyük toplardamara baskı yapmayarak dolaşımı rahatlatır. Anne adayının sırt üstü yatmaktan kaçınması, mümkün oldukça sola yatarak daha rahat uyuması sağlanabilir.



“ANNE ADAYININ KAYGI DUYMASI SON DERECE NORMAL”



Üçüncü trimesterda anne adayı, bebeğinin doğumuyla ilgili heyecan, beklenti ve gerginlik yaşayabilir. Anne adayının bu süreçte bebeğinin sağlığı ve hayatına getireceği değişikliklerle ilgili kaygı duyması son derece normaldir. Bu nedenle uykuya dalmada sorun yaşanabilir. Öte yandan büyüyen karın ve buna bağlı artan idrara çıkma isteği de kaliteli uykuya engel olur. Bu süreçte doğum ve bebekle ilgili sık görülen rüyaların da etkisiyle uyku kaçarsa ayağa kalkılıp hareket etmek faydalı olacaktır.



“BEBEK, DOĞUM SONRASINA ANNEYİ HAZIRLAR”



Annenin gün içindeki hareketliliği bebeğin sallanmasını, dolayısıyla rahatlayıp uyumasını sağlar. Gece annenin dinlenmesi sırasında uyanan bebek, sürekli tekme atarak anneyi uyandırır. Bu durum bebeğin, doğum sonrasında yaşanacak uykusuzluklara anneyi hazırlama biçimi olarak yorumlanabilir.



“MAGNEZYUM AÇISINDAN ZENGİN YİYECEKLER TÜKETİLMELİ”



Son aylarda sıklıkla görülen kramplara karşı magnezyum açısından zengin yiyecekler tüketilmeli ve doktorunuz tarafından gerekli görülmesi halinde magnezyum tabletleri alınmalıdır.”



HAMİLELERE RAHAT UYKU İÇİN 12 ÖNERİ



Bazı önlemlerle hamilelikte daha rahat bir uykunun mümkün olabileceğini belirten Dr. Ağır, önerilerini şöyle sıralıyor:



- Aynı saatlerde yatıp kalkarak metabolizmanızı eğitmeye çalışın.

- Oda sıcaklığını 21 dereceye sabitleyin.

- Yatacağınız odayı mutlaka havalandırın.

- Yatmadan en az 1 saat önce televizyon, telefon, bilgisayar gibi elektronik cihazlarla irtibatınızı kesin.

- Fiziksel ve ruhsal açıdan sizi zorlayan aktiviteleri gündüz saatlerinde gerçekleştirmeyi tercih edin.

- Gün içinde mutlaka yürüyüşe çıkın.

- Gece yatmadan birkaç saat önce sıvı almayı keserek tuvalet ihtiyacınızı yönetmeye çalışın.

- Midede oluşan ekşime sorununa karşı birden fazla yastık kullanın.

- Son aylarda artan sağa sola dönme problemini en aza indirgemek için bacaklarınızın arasına ve sırtınıza yastık koyabilirsiniz.

- Yatmadan önce hafif egzersizler yaparak laktik asit miktarını artırıp uykuya daha rahat geçiş yapabilirsiniz.

- Yatmadan önce ılık bir duş alın, dilerseniz ılık bir bardak süt tüketebilirsiniz.

- Rahat nefes alabilmek için mümkün olduğunca sol yanınıza yatmaya çalışın.