Türkiye'nin vazgeçilmez 4 maddesi!

Savunma Bakanı Hulusi Akar ağırladığı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye konusunu bir kez daha masaya yatırdı.



Görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başlarken Gazeteci Kurtuluş Tayiz, Bakan Akar'ın Jeffrey'in önüne vazgeçmeyecemiz 4 madde sunduğunu yazdı.



Beklenti ve talep listesinin ayrıtılarını da paylaşan Tayiz, şunları aktardı;



Söz konusu liste kısaca şöyle:



Türkiye'nin önceliğini şüphesiz “Fırat'ın doğusu” oluşturuyor. Uzun süredir masada olan bu konu, ABD'nin kaçak güreşmesi sebebiyle sürece yayılmış durumdaydı. Fakat Hulusi Akar, bu kez muhatabına Ankara'nın pozisyonunu da özetleyen dört maddelik bir beklenti-talep listesi verdi.



1) Fırat'ın doğusunda Türkiye ve ABD'nin birlikte, koordineli şekilde ‘güvenli bölge' tesisi,



2) Terör örgütü PKK ve YPG'nin güvenli bölgeden çıkarılması,



3) Bölgedeki mevzi ve tahkimatın imha edilmesi ve ağır silahlarının toplanması,



4) Yerinden edilen Suriyelilerin evlerine dönmeleri için gerekli şartların oluşturulması.



Bu başlıklar, Ankara'nın geri adım atmayacağı, müzakereye açık olmayan ve aynı zamanda, Türkiye'nin Suriye'deki yol haritasını da oluşturan maddeler.



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