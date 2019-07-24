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Sözcü yazarında S-400'lere karalama!

Sözcü yazarı Can Ataklı, köşesinden S-400 savunma sistemini karalayan bir yazı kaleme aldı.

Güncel / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
Sözcü yazarında S-400'lere karalama!

Türkiye'nin tüm baskılara rağmen almaktan vazgeçmediği S-400 hava savunma sistemi için karalama kampanyaları devam ediyor.

Amerika başta olmak üzere bir çok ülkeye karşı çıkarılarak alınan sistem için, yurt içinde de bazı kesimler karalama kampanyası başlattı.

'ETKİLİ BİR SİSTEM DEĞİL'
Sözcü yazarlarından Can Ataklı bu kampanyanın sözcülüğü soyunurken, bugünkü yazısı dikkat çekti.

Ataklı, S-400'lerin etkili bir sistem olmadığını yazarken şu tepki çeken ifadeleri kullandı;

S-400'ün gerçekten çok etkili bir savunma sistemi olmadığı yönündeki iddiaları içeriyor.

S-400'lerin Amerika'nın hayalet uçak olarak adlandırdığı F-35'leri ancak 20 mil yaklaştığında fark edebildiğini belirliyor.

Yabancı basın, F-35 üzerindeki 40 mil menzilli roketler ile S-400 bataryalarını kendini tespit menzili dışından kolaylıkla tahrip edilebildiğini belirterek, “Yani F-35 karşısında S-400'lerin hiç şansı yok” diyor.

Yabancı basın bu konudaki iddialarını pekiştirmek için Amerika'nın Suriye'de attığı sayısız Tomahawk füzesini hatırlatarak şunu yazıyor; “Ruslar bu füzeleri vurmaya cesaret edemediler. Üstelik Ruslar için bedava bir test olacaktı Tomahawk'lar. S-400'lerinin rüştünü ispat için çok iyi bir fırsattı ama bu fırsatı kullanmak istemediler. Atıp vuramamaları halinde sistemlerinin pazarlanmasında sorun yaşamayı göze alamadıklarını tahmin etmek zor değil.”

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Hayalet UçakSavunma SistemiTürkiyeSuriyeCan Ataklı


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