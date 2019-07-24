USD (Alış - Satış) : 5,68 - 5,69 EURO (Alış - Satış) : 6,35 - 6,36

Putin'e suikast planı ortaya çıkarıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 9 Temmuz'da Yekaterinburg şehrine ziyareti sırasında yaşanan bir sözde "suikast girişimi" ilk kez medyaya yansıdı.

Dünya / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
Putin'e suikast planı ortaya çıkarıldı

RIA'nın haberine göre, Putin'in konvoyunun havaalanından şehre giderken geçtiği yola, içine taş koydukları bir ayakkabı kutusunu kablolarla "patlayıcı süsü" vererek bırakan iki kişinin olayın ertesi günü yakalandıkları ve gözaltına alındıkları bildirildi.

Yekaterinburg Polis Sözcüsü Valeri Gorleyıh, gözaltına alınan kişilerin alkolik olduklarını, daha önceden sabıka kayıtlarının olduğunu, kendi ifadeleriyle "mayın ya da patlayıcı süsü verilmiş" kutuyu, güvenlik güçlerinin ne kadar etkili çalıştıklarını sınamak için yola koyduklarını belirtti.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, ayrıca iki sanığın, kendilerini daha önce işlerdikleri suçlar yüzünden yakalayan polis görevlilerini "cezlandırmak" arzusuyla eylem yaptıkları vurgulandı.

Polis


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı