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Meteoroloji son dakika uyardı! Çok sert geliyor...

Meteoroloji Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusuna ve Artvin'in kıyı kesimlerine, yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimleri ise yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Güncel / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:28
Meteoroloji son dakika uyardı! Çok sert geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Ankara'nın batı ve kuzeydoğu kesimlerinin yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 İLE ÖNEMLİ UYARI

Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

RÜZGAR DA KUVVETLİ

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

AfyonkarahisarMeteorolojiKaradenizEskişehir


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