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Memurlar zam beklentisini açıkladı!

Memurlar zam beklentisini açıklarken, istenilen ekstralar da dikkat çekti.

Ekonomi / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
Memurlar zam beklentisini açıkladı!

Memurlar, 2 yılda bir yaz mevsiminin son günlerini, gelecek 2 yılın zam oranlarının belli olmasından dolayı merakla bekliyor.

Sendikalar, hükümetle pazarlık masasına oturmadan önce talep ettikleri zammı da açıklayarak, sendika üyelerini beklentiye sokuyor.

TÜRKİYE KAMU-SEN'İN İSTEDİKLERİ

Dün ilk olarak Türkiye Kamu-Sen, 2020-2021 yılları için talep ettikleri zam oranını açıkladı. Sendikanın istediği zamlar şu şekilde;

2020 yılı için yüzde 10+yüzde 10 zam
2021 yılı için yüzde 8+yüzde 8 zam
Her iki yıl için yüzde 3 refah payı
600 lira seyyanen zam



KESK'İN ZAM TALEBİ

KESK'in (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) talepleri ise şunlar;

2020 yılı için yüzde 38 zam
2021 yılı için enflasyon oranında zam+ yüzde 3 refah payı
AGİ(Asgari Geçim İndirimi) hariç en düşük memur maaşı 4 bin 222 lira olsun
478 lira eş yardımı
Her bir çocuk için 500 lira yardım
Yıllık 2 bin lira yakacak yardımı

EnflasyonMemur MaaşıTürkiye


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