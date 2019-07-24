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Kılıçdaroğlu kurultayı ertelemiyor!

CHP MYK'da olağan kurultayın süreci masaya yatırıldı, Kılıçdaroğlu erteleme kararını kabul etmedi.

Siyaset / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:03
Kılıçdaroğlu kurultayı ertelemiyor!

AK Parti'de yaşanan yeni parti hareketleri nedeniyle CHP'nin olağan kurultayının 1 yıl ertelenmesi kulislerde konuşuluyordu. Bu tartışmalar CHP MYK'da da masaya yatırıldı.

'ERTELEMEYELİM'

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultayın zamanında yapılmasının uygun olacağını belirterek erteleme konusunu kapattı.

CHP Lideri, 'Kurultayı ertelemeye gerek yok. Tarihi neyse o tarihte yapılır' ifadelerini kullandı.

EKİMDE HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Partide, kurultay hazırlıkları ekim ayında başlayacak.

2020 yılının şubat ayında ise olağan kurultayı gerçekleştirilecek.

Ak PartiKemal KılıçdaroğluChp


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