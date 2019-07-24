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HDP'li belediyeye terör operasyonu! 6 kişiye gözaltı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında aralarında Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt'un da bulunduğu 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

3. Sayfa / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
HDP'li belediyeye terör operasyonu! 6 kişiye gözaltı

Mardin'de yürütülen terör soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda, aralarında Demokratik Bölgeler Partisi Mardin İl Eş Başkanı Leyla Bozkurt, Nusaybin Belediye Başkan Yardımcısı HDP'li Ferhat Kut'un da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

4 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet MüdürlüğüBelediye Başkan Yardımcısı


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