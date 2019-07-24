Hakan Atilla İstanbul'da! Ailesi ve Bakan Albayrak karşıladı!

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, Türkiye'ye geldi. New York JFK Havalimanı'ndan havalanan Atilla'nın da içinde bulunduğu Türk Hava Yolları'nın TK 2 sefer sayılı uçağı, saat 11.30'da İstanbul Havalimanı'na indi.



Atilla'yı İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda ailesinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ile diğer ilgililer karşıladı.



Bakan Albayrak yaptığı açıklamada; 'Hakan kardeşimiz İstanbul'a geldi. Ailesiyle bir tatil yapacak. Hakan kardeşimizle birlikte ülkemizin ne kadar güçlü bireyler yetiştirdiğine şahit olduk.' dedi.



27 Mart 2017'de gözaltına alınmıştı



Mehmet Hakan Atilla, 19 Temmuz'da tahliye edilmiş ve sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için gözaltı merkezi York County Prison'a sevk edilmişti. Atilla, 27 Mart 2017'de New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı. Jüri, Atilla'yı hakkındaki 6 suçlamanın 5'inden suçlu bulmuş, 'kara para aklama' iddiasıyla ilgili ise Atilla'nın masum olduğuna karar vermişti.



Hakan Atilla'ya, İran yaptırımları davasında suçlu olduğu iddiasıyla 32 ay hapis cezası verilmişti.



ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.