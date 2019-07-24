Esenler Otogarı'nın İSPARK'a devri durduruldu

11 Temmuz 2019'da; Ekrem İmamoğlu başkanlığında toplanan İBB Meclisi, alınan kararla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredilmişti.



İstanbul 3.İdare Mahkemesi, Esenler Otogarı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'a devrini durdurdu.



Mahkemenin kararında şu ifadelere yer verildi:



Dava konusu işlemin uygulanması halinde, davacı açısından telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması ve ayrıca dava klonusun işlemin uygulanmakta etkisi tükenecek nitelikte bir işlem olması nedeniyle, davalı idarenin savunması ve ara kararı cevap alınıp ya da savunması ve arar kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına, savunma ve arar kararına cevap verilebilmesi için davalı idareye 7 gün süre tanınmasına, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20. ve 27. maddeleri uyarınca 23/17/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.





Karar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada kararın rutin bir işlem olduğu belirtildi.



İşte İBB'den yapılan o açıklama:



İstanbul 3.İdare Mahkemesi, Uluslararası Trakya ve Anadolu Otobüscüleri Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri’nin başvurusu üzerine, dün almış olduğu kararla, İstanbul Büyük Otogarı(Esenler) otopark alanlarının, tahliye edilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK’a devrini durdurmuştur. Kararda, idarenin savunması ve ara kararı cevabı yedi gün içinde istenmiştir.İBB hukukçuları, kararın rutin bir işlem olduğunu belirterek kararla ilgili tüm hukuki haklarını kullanacaklarını ifade ettiler. Hukukçular, mahkemeye gerekli bilgilendirmelerin yapılması ardından sürecin aynen işleyeceğinden emin olduklarını da vurguladılar.