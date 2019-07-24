Diyarbakır'da hain saldırı: Operasyon başlatıldı

Diyarbakır'da polis merkezine EYP ve silahla saldırı düzenlendi. 4 kişinin yaralandığı saldırıya düzenleyen teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.
Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 saldırgan el yapımı patlayıcı ile saldırdı.
Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.