Diyarbakır'da hain saldırı: Operasyon başlatıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.



Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 saldırgan el yapımı patlayıcı ile saldırdı.



Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.