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Diyarbakır'da hain saldırı: Operasyon başlatıldı

Diyarbakır'da polis merkezine EYP ve silahla saldırı düzenlendi. 4 kişinin yaralandığı saldırıya düzenleyen teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Güncel / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 19:48
Diyarbakır'da hain saldırı: Operasyon başlatıldı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK yandaşlarınca polis merkezine el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde bulunan Şehitler Polis Merkezi'ne yüzleri maskeli terör örgütü PKK yandaşı 2 saldırgan el yapımı patlayıcı ile saldırdı.

Saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

PolisTerör ÖrgütüPolis MerkeziDiyarbakır


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