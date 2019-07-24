Çocuk damadın 'yan baktı' kavgası sonu oldu

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Plevne Mahallesi Pazar Sokak’ta bulunan bir düğün salonunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Furkan Koca’nın (16), düğün salonunda yakınlarıyla beraber olduğu kına gecesinde akrabaları arasında ‘yan bakma’ sebebiyle kavga çıktı.

Çocuk damadın sadıcı Samet Ü. ve Ali K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede kavgayı ayırmak isteyen Muhammet G., tabancasını havaya doğrultarak 1 el ateş etti. Tavandan seken kurşun damat Hüseyin Furkan Koca’nın göğsünün sol tarafında isabet etti. Ağır yaralanarak olduğu yere düşen damada olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaptı. Damat Hüseyin Furkan Koca ambulans ile Fatih Devlet Hastanesine kaldırılırken şüpheli Muhammed G. ise otomobili ile olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.



"Haymana'da düğün yapacaktı"



Olayın görgü şahidi düğün salonu sahibi ise akşam saat 7.30 gibi organizasyonun başladığını ve erkek ve kız tarafının gayet neşeli olduğunu belirterek, "Gayet eğlenceli bir şekilde başlamıştı. Burada kına olacağını Haymana'da düğün yapacaklarını söylediler. Düğün sahiplerinden bir kişi bilinmeyen bir şekilde sadıç beye saldırdı. Salon çıkışında kavganın büyümesi üzerine düğün sahiplerinden bir kişi kavgayı ayırmak için silahıyla tavana bir el ateş etti. Seken kurşun damada isabet etti" dedi.



Damadın ölüm haberini alan akrabaları sinir krizi geçirdi



Çocuk damat Koca, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastanenin önünde toplanan damadın akrabaları, Koca’nın ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi. Hastane girişi ve çevresinde güvenlik tedbiri alan polis ekipleri olay ile ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin yaptığı soruşturmada düğün salonunun içerisinde bir adet boş kovan ve salonun tavanında mermi izi tespit edildi. Polis, kaçan şüpheli Muhammet G. için yakalama çalışması başlattı.