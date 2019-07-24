Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'ya gelen ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ile yapılan görüşmelerden çıkan sonucu canlı yayında değerlendirdi.



Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge için masaya getirdiği tekliflerin Türkiye için tatmin edici olmadığını söyledi.



Ankara ve Washington arasında mutabakata varılmazsa Türkiye'nin gereğini yapacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Sabrımız tükendi" dedi.



Dışişleri Bakanı, iç savaş ülkesi Suriye'de barışın sağlanması için kritik bir adım atılacağını da paylaştı: "Önümüzdeki günlerde Anayasa Komisyonunun kuruluşunu ilan edebiliriz"

