USD (Alış - Satış) : 5,68 - 5,69 EURO (Alış - Satış) : 6,35 - 6,36

Boris'in köyünde heyecan yaşanıyor

İngiltere Başbakanı seçilen Boris Johnson'un köyü Çankırı Kalfat'ta heyecan yaşanıyor.

Televizyon / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 10:21
Boris'in köyünde heyecan yaşanıyor
Video için tıklayın

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Boris Johnson, seçimlerden zaferle ayırılarak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.

İngilizlerin bu seçimi İngiltere'de olduğu kadar Çankırı'da da sevinçle karşılandı.



KUZENİ 'BORİS'İ BEKLİYORUZ'

Kökeni Çankırı'ya dayanan Boris'in köyünde yaşanan heyecan ise canlı yayına yansıdı.

Boris'in 2. kuşak kuzeni Satılmış Karatekin, Boris'i beklediklerini söylerken ' En son köyümüze Boris'in babası geldi. 2007-2008 gibi burada ağırladık. Oğlunun da geleceğini söyledi. O zamanlar Londra'nın belediye başkanıydı. 'Alibeyoğulları' diye geçiyorlardı sonra 'Sarıoğlangil' olarak geçiyor. Ben de sarışınım. Onu bekliyoruz gururla.' dedi.

BORİS'İN KÖKENİ

55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.
 Kaynak : Beyaz Gazete Özel

KalfatOsmanlı İmparatorluğuİngiltereBoris JohnsonLondra


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı