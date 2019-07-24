Boris'in köyünde heyecan yaşanıyor

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni lideri olarak seçilen Boris Johnson, seçimlerden zaferle ayırılarak İngiltere'nin yeni başbakanı oldu.



İngilizlerin bu seçimi İngiltere'de olduğu kadar Çankırı'da da sevinçle karşılandı.







KUZENİ 'BORİS'İ BEKLİYORUZ'



Kökeni Çankırı'ya dayanan Boris'in köyünde yaşanan heyecan ise canlı yayına yansıdı.



Boris'in 2. kuşak kuzeni Satılmış Karatekin, Boris'i beklediklerini söylerken ' En son köyümüze Boris'in babası geldi. 2007-2008 gibi burada ağırladık. Oğlunun da geleceğini söyledi. O zamanlar Londra'nın belediye başkanıydı. 'Alibeyoğulları' diye geçiyorlardı sonra 'Sarıoğlangil' olarak geçiyor. Ben de sarışınım. Onu bekliyoruz gururla.' dedi.



BORİS'İN KÖKENİ



55 yaşındaki Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel