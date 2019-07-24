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Belarus Büyükelçilik Müsteşarı Ankara'da vuruldu

Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı, Ankara'da komşusu tarafından vuruldu. Müsteşar ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

3. Sayfa / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 21:55
Belarus Büyükelçilik Müsteşarı Ankara'da vuruldu

Ankara Çankaya'da meydana gelen olayda Belarus Büyükelçiliği İdari İşler Müsteşarı Alexander Poganshev, Türk komşusu tarafından iki kurşunla vuruldu. Ağır yaralanan Poganshev hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Diplomata ateş eden ve emekli asker olduğu öğrenilen Türk vatandaşının ise saldırıdan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenildi.

VALİ: OLAY HUSUMETTEN KAYNAKLANIYOR

Vali Şahin, Ankara'nın OR-AN semtindeki bir sitede tartıştığı komşusu tarafından silahla yaralanan Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde görevli İdari işler Müsteşarı Alexander Poganshev'in kaldırıldığı hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Vali Şahin, 'Bir emekli askerimiz, albay rütbesinde, aynı apartmanda komşusu olan, Belarus Büyükelçiliğinde müsteşar olarak çalışan Alexander Poganshev'u münakaşa sonucu silahla yaralıyor. Derhal hastaneye getirildi, müdahaleler yapıldı. Ama olayın faili olduğunu düşündüğümüz albay emeklisi asker, aynı silahla aynı apartmandaki evde intihar etti.' dedi.



''OLAYIN SİYASİ BİR YÖNÜ YOK''

Vali Şahin, ilk etapta siyasi bir yönü olmadığını tespit ettikleri olayla ilgili araştırmaların tüm detaylarıyla devam ettiğini de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Arkadaşlarımız tüm boyutlarıyla olayı araştırıyorlar. İlk etapta yapılan incelemelerdeki tespitlere veya tahminlere göre olayın siyasi bir yönü yok. Bütün boyutları ve detaylarıyla arkadaşlarımız konuyu araştırıyor. Araştırma cumhuriyet savcılarımızın nezaretinde devam edecektir.''

Diplomatın sağlık durumuna ilişkin bir soru üzerine ise Vali Şahin, ''Şu anda ameliyatta. Doktorlarımız henüz ameliyattan çıkmadıkları için bir şey demiyorlar, ama ümit ediyoruz ki çok ciddi bir konu olmasın. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönsün.'' bilgisini paylaştı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BelarusEmekli Asker


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