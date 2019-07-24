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Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

AB ülkeleri, 2017'de 29 bin 807 Türk'e AB vatandaşlığı verdi.

Güncel / 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:08
Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa İstatistik Ofisi, 2017'ye ait Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin vatandaşlık verilerini açıkladı.

Buna göre AB ülkeleri, 2017'de 825 bin 447 kişiye vatandaşlık verdi.

En çok vatandaşlık veren ülke ise yüzde 18 ile İtalya oldu. İtalya'yı yüzde 15 ile İngiltere, yüzde 14 ile Almanya ve Fransa izledi. İsveç ve İspanya'nın vatandaşlık verme oranı ise yüzde 8 oldu.

TÜRKLERE EN FAZLA VATANDAŞLIĞI ALMANYA VERDİ

Vatandaşlık alan Türklerin yüzde 50,2'si Almanya, yüzde 17,9'u Fransa, yüzde 10'u Hollanda, yüzde 5,3'ü İngiltere, yüzde 16,6'sı da diğer AB ülkelerinin vatandaşı oldu.
En çok AB vatandaşlığı alanlar ise yüzde 8 ile Faslılar, yüzde 7 ile Arnavutlar ve yüzde 4'er ile Türk ve Hintler oldu oldu.

VatandaşlıkAvrupa BirliğiHollandaİngiltereİspanya


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