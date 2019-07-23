



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; T.K. ve B.T. isimli şahısların Arnavutköy'de bulunan bir adreste sahte içki imalatı yaptığı, ürettikleri sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları bilgisini aldı.İhbarı değerlendiren ekipler, imalathane ve çevresi takibe alındı. Yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde; şüphelilerin devamlı olarak bu adrese giriş çıkış yaptıkları ve buradan koliler içerisinde malzeme çıkardıkları tespit edildi.



Sahte Tekel Bayisi Gibi



Operasyon için düğmeye basan Jandarma ekipleri, imalathanelere baskın düzenledi.



Yapılan aramalarda; satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna (TAPDK) ait sahte etiketler bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkol metre geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği ortamın, insan sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu ve imalathanelerin adeta bir çöplüğü andırdığı gözlendi.



Özel koku filtresi ile önlem almışlar



İmalathanede incelemelerine devam eden Jandarma ekipleri, şüphelilerin ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi.



Operasyon anı kamerada



Yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderilirken, üretilen sahte içkilerin can kaybına neden olmaması için şüphelilerin satış yaptıkları kişi yada kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor. Sahte içki operasyonu da saniye saniye kameraya yansıdı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.