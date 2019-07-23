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Rusya'dan Türkiye'de S-400 üretimi ve Su-35 açıklaması!

Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye’de yerelleştirme konusunun teslimatın 2. etabında görüşüleceğini belirtti. Şugayev, Su-35 konusunda ise Türkiye tarafından kendilerine ulaşan resmi bir başvuru olmadığını söyledi.

Güncel / 23 Temmuz 2019 Salı 23:46
Rusya'dan Türkiye'de S-400 üretimi ve Su-35 açıklaması!

Rus basınına açıklamalarda bulunan FSVTS Başkanı Dmitriy Şugayev, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye’de yerelleştirme konusunun, bu ülkeye yapılan sevkiyatın 2. aşamasında görüşüleceğini belirtti.

TESLİMATIN İLK ETABI BU HAFTA TAMAMLANIYOR

Şugayev ayrıca, teslimatın ilk aşamasının ise bu hafta tamamlanacağını bilgisini paylaştı.

"SAVAŞ UÇAKLARI DAHİL TÜRKİYE İLE BİRÇOK KONUDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Şugayev, Rusya’nın savaş uçakları dâhil olmak üzere Türkiye ile birçok konuda iş birliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Rusya’nın Türkiye’ye Su-35 avcı uçaklarını sevk etmeye hazır olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Şugayev, Su-35’ler ile ilgili kendilerine ulaşan resmi başvuru olmadığını, ancak bu konuda da Türkiye ile iş birliğine hazır olduklarını söyledi.

"TÜRKİYE'DE ÜRETİM KONUSUNA AÇIĞIZ"

Rus S-400 füze savunma sistemlerinin üretimini Türkiye’de yerelleştirme konusuna da değinen Şugayev, “S-400 üretiminin yerelleştirilmesi, geleceğe dönük ve açık bir konu” dedi.

Türkiye


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