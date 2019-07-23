Prof. Dr. Ercan büyük deprem için tarih verdi

İstanbul depremlerinin 2 bin 300 yıllık geçmişini araştırdığını ifade eden İTÜ Maden Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 'Halkı korkutmanın, felaket senaryoları yazmanın gereği yok' dedi. Deprem uzmanı Ercan, '7,5'lik bir deprem için 1000 yıl geçmesi gerek' ifadesini kullandı. Ercan, 2035 ile 2055 arasında da Küçükçekmece'de ve Marmara Ereğlisi'nde deprem olacağını söyledi.



İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, büyüklüğünün 7'nin üzerinde olması beklenen İstanbul depremiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



'YANILMA PAYIM 10 YIL OLABİLİR'



Sözcü'den Yüksel Şengül'e konuşan Ercan, 'Üç üniversitenin ortaklaşa açıkladığı çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz?' sorusu üzerine şunları kaydetti:



'İstanbul'da 2045'ten önce büyük deprem olmaz' dedim. Yanılma payım 10 yıl olabilir. 10 yıl önce olabilir ya da 10 yıl sonra. Kısacası beklenen İstanbul depremi 2035 ile 2055 arasında olabilir. Bunlar iki depremdir, birisi Küçükçekmece önünde 6.4-6.7 şiddetinde, diğeri ise Marmara Ereğlisi önünde 7-7.2 şiddetinde olacaktır. Bu depremler hep gecikmiş. Bu gecikme zamanları da 50-100 yıl arasındadır. Yani, gecikme olursa, ki olması büyük bir olasılıktır, beklenen İstanbul depremi 2095 ile 2150 arasında olacaktır. Veri sayınız ne kadar uzun yıllar öncesine dayanırsa hata payınız azalır.'



İMAMOĞLU'NA ÇAĞRI



Ercan, 'Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne zaman isterse 2300 yıllık İstanbul depremleriyle ilgili bilgileri ve haritayı kendisiyle paylaşmaya hazırım' ifadesini kullandı.



Şengül'ün, 'Üç üniversite bin 500 yıldır yaşanan İstanbul depremlerini incelemişler…' sözleri üzerine Ercan şunları söyledi:



'Benzer açıklamayı 18 yıl önce, yani 2001'de yaptım ve İstanbul depremlerinin 2 bin 300 yıllık geçmişini inceledim. 'Marmara'da Deprem' adlı kitabımda bütün ayrıntılara yer verdim. Bu arkadaşlar benim bu araştırmalarımı kaynak olarak göz önüne almamışlar.'



'5 YILLIK HATA PAYIYLA GÖLCÜK DEPREMİ GELDİ'



'2 bin 300 yıllık zaman içinde İstanbul'daki depremlerle ilgili neler söylersiniz?'sorusuna ise Ercan'ın yanıtı şöyle oldu:



'Marmara'da bilinen ilk deprem M.Ö 280-300 yıllarında olmuş ve 6-6,5 büyüklüğündedir. O günden bugüne bakıldığında, İstanbul'da beklenen her dört depremden üç tanesi 6-6,5 büyüklüğündedir. Demek ki felaket senaryoları yazmanın gereği yoktur. 1982'de 'Doğu Marmara'ya deprem geliyor, 1994'ten sonra olur' dedim. 5 yıllık hata payıyla Gölcük depremi geldi. Bin 500 yılı araştırmakla 2 bin 300 yılı araştırmak aynı değildir.'



'1000 YIL GEÇMESİ GEREKİR'



Ercan, 'Gölcük depremi gibi deprem ne zaman tekrarlanır?' sorusuna 'İstanbul'u etkileyecek 7,5 ve üstü bir depremin olması için bin yıl geçmesi gerekir' diyerek yanıt verdi.



TSUNAMİ OLUR MU?



Şengül'ün 'Marmara'da deprem sonrası tsunamilerden, 10 metrelik dalgalardan söz ediliyor…' sözleri üzerine Ercan şunları dedi:



'Marmara'da 10 metrelik dalga oluştuğuna hiç rastlamadım. İnsanları korkutmanın hiç anlamı yok, günahtır. 2.300 yıllık depremlerde oluşan dalga boyları 1-2.5 metre arasında kalmıştır.'