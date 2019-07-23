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MSB'den barış koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan barış koridoru açıklaması yapıldı

Güncel / 23 Temmuz 2019 Salı 16:15
MSB'den barış koridoru açıklaması

Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada, 'Bakan Akar ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere; her iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik müşterek çalışma bugün Milli Savunma Bakanlığı'nda icra edildi. Türk ve Amerikan askeri yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerin önümüzdeki günlerde devam etmesi planlandı' denildi.


Suriye


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