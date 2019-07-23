USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37

Görenler şok oldu. Bunu da yaptılar!

Adana’da bir kişi bahçesinde Hint Keneviri serası kurarken, komşusunun da bahçesine ektiği kenevirleri sarmaşıkla gizlediği ortaya çıktı.

3. Sayfa / 23 Temmuz 2019 Salı 08:46
Görenler şok oldu. Bunu da yaptılar!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahalle’sinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yan yana iki evin bahçesinde Hint Keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. İhbarı değerlendiren narkotik ekipleri, yaptığı şok baskında Ahmet İ.nin bahçesine ektiği Hint Kenevirini sarmaşıklarla gizlemeye çalıştığı, Ahmet T.’nin ise bahçesinde kenevir serası kurduğu ortaya çıktı.

Yakalanan zanlıların ev ve iş yerinden yapılana aramada bir ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alına 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken 242 kök kenevir sökülerek imha edildi. Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen zanlılar sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Adli KontrolHint KeneviriPompalı TüfekCumhuriyetAdana Emniyet Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı