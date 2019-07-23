Ehliyet kursu fiyatlarına zam!

Otomobil ehliyeti almak için ödenen gerekli ücret 4 yılda yüzde 190 zamlanarak, 950 TL'den 2 bin 750 TL'ye yükseldi. 5 yıldaki artış oranının, yüzde 70'lik üretici enflasyonu (ÜFE) oranının çok üzerinde olması dikkat çekti.



1 Ocak 2016 tarihinden itibaren sürücü belgesi yönetmeliğindeki değişiklikle beraber sürücü kurslarının fiyatları, valilikler tarafından belirlenmeye başlandı.



TABAN RAKAMIN ALTINA İNEN KURSLARA CEZA



Belirlenen taban rakamın altına inen sürücü kursları, para cezası ve iki dönem kurs açmama cezasıyla karşı karşıya kalıyor. İstanbul için belirlenen taban fiyatı bu yıl için 1.750 TL. Ehliyet almak isteyen yurttaşlar sürücü kursu fiyatının dışında 80 TL e-sınav ücreti, 110 TL direksiyon sınav ücreti, 166 TL değerli kâğıt bedeli, 30 TL vakıf hizmet bedeli, 613.30 TL sürücü belgesi harç bedeli ödüyor.



BAŞVURULAR AZALDI



Ehliyet almak için başvuru yapan kişi sayısı, yüksek harç ve kurs ücretleri nedeniyle azaldı.



İstanbul Sürücü Kursları Konfederasyon Başkanı Nusret Türker, 2017 yılında Türkiye genelinde 1 milyon 550 bin kişinin başvuru yaptığını, 2018 yılında bu rakamın 50 bin azalarak 1 milyon 500 bine gerilediğini söyledi.