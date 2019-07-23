Binali Yıldırım'ı güldüren soru!

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul'da yapılan Türk-Amerikan İş Geliştirme Konseyi sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



“CUMHURBAŞLANIMIZ KENDİSİ KARAR VERECEKTİR”



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine revizyonu yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Yıldırım, “Sayın cumhurbaşkanımız bugünlerde Ankara dışında. Hepimiz insanız. Dinlenmeye ihtiyacı var ama cumhurbaşkanımız tatilde bile dinlenmez. Orada da çalışır. Çalışmalarını bulunduğu yerde devam ettiriyor. Cumhurbaşkanımızın gerek kabine konusunda gerekse diğer konularda hangi adımları atacağına kendisi karar verecektir. Ülkemizin geleceği için, milletimizin refahı için, sorunların çözümü için biz bugüne kadar gayret ettik bundan sonrada gayret edeceğiz. Pozisyonun ne olacağının önemi yok” dedi.



'SİZE TEKLİF GELDİ Mİ?'



Binali Yıldırım, 'Kabine değişikliği ve sistem revizyonu iddiaları var, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için atamaların yapılacağı iddiaları var ve sizin isminiz de geçiyor. Size bir teklif geldi mi? Yol haritanız ne olacak?' şeklindek soru üzerine uzun süre güldü.



Yıldırım'ın gülmeye başlamasıyla etraftakiler de kendini tutamadı.

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