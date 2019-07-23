USD (Alış - Satış) : 5,68 - 5,69 EURO (Alış - Satış) : 6,35 - 6,36

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' adını verdikleri kadınların sosyal medyadan tanışıp tuzağa düşürdüğü erkekleri, pavyon ve gece kulüplerinde 'fazla hesap' yöntemiyle gasp eden çete çökertildi.

3. Sayfa / 23 Temmuz 2019 Salı 14:28
Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Yapılan araştırmaların ardından, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk'ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımı ile belirlenen 10 gece kulübü ve pavyona, dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 120 kişi gözaltına alındı.Yapılan araştırmaların ardından, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Esertürk'ün koordinesinde çeşitli birimlerden 200 polisin katılımı ile belirlenen 10 gece kulübü ve pavyona, dün akşam eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 120 kişi gözaltına alındı.lübü ve pavyon gibi eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidi ve darp yolu ile gasp ettikleri saptandı. Nakit parası olmayanların da kredi kartlarından zorla tahsilat yaptıkları belirlendi.Çete üyelerinin, gece kulübü ve pavyon gibi eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidi ve darp yolu ile gasp ettikleri saptandı. Nakit parası olmayanların da kredi kartlarından zorla tahsilat yaptıkları belirlendi.cılığı, 'avcı kız' adını verdikleri genç kadınları kullanıp, onların sosyal medya üzerinden tanıştıkları kişileri anlaştıkları gece kulübü ve pavyonlara davet ederek, gasp eden çeteye yönelik soruşturma başlattı.



Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, soruşturma kapsamında 6 ay süren çalışma yaptı.

Polisin yaptığı araştırmalar, teknik ve fiziki takip sonucu şüpheliler belirlendi. Ayrıca, çetenin kadınları kullanarak tuzağa düşürdüğü erkeklerin 'fazla hesap' çıkarılarak dolandırıldığı eğlence merkezleri de saptandı.

Çete üyelerinin, gece kulübü ve pavyon gibi eğlence merkezlerinde yüksek rakama itiraz eden ve ödeme yapmak istemeyen kişileri, silah tehdidi ve darp yolu ile gasp ettikleri saptandı. Nakit parası olmayanların da kredi kartlarından zorla tahsilat yaptıkları belirlendi.

Soruşturma kapsamında Antalya, Şanlıurfa ve Kars'ta da 5 kişi yakalanarak Ankara'ya getirildi. İş yerlerinde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kesici delici alet ile pos makinelerine el konuldu.


Sosyal MedyaGece KulübüEmniyet MüdürüMüdür YardımcısıŞanlıurfa


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı