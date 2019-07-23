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ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu

ABD Senatosu tarafından yapılan oylama sonucu Mark Esper, ABD’nin yeni savunma bakanı olarak seçildi.

Dünya / 23 Temmuz 2019 Salı 19:52
ABD’nin yeni Savunma Bakanı belli oldu

ABD Senatosu'nda yapılan oylamada ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen emekli asker Mark Esper, ABD'nin yeni Savunma Bakanı seçildi. Esper, Mattis'in istifasının ardından 7 aydır asli bir ismin oturmadığı ABD Savunma Bakanlığı koltuğuna oturacak.

Eski bir asker olan Mark Esper, ABD'nin en büyük üçüncü savunma şirketi olan Raytheon adına lobi faaliyetleri de yürütmüştü. Esper, Raytheon adına çalışmaya başlamadan önce George W. Bush döneminde Pentagon'da görev almıştı.

ABD Senatosu'nda hem Cumhuriyetçilerin hem de Demokratların destek verdiği Esper'in Savunma Bakanlığı 8'e karşı 90 oyla onaylandı.

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