6 Adımda Çocuğunuz İçin Mükemmel Bir Parti Hazırlayın!

Çünkü size uzun süre hafızalarda yer edecek bir doğum günü partisini nasıl hazırlayacağınızı ve malzemeleri nereden temin edeceğinizi hemen aktarmaya başlıyoruz. Hazır mısınız?



1- Temayı Belirleyin!



Mükemmel bir doğum günü partisi hazırlamanın en önemli adımı, bir tema belirlemek olan bu ilk aşamadır. Çocuğunuzun sevdiği bir televizyon programı, bir masal kahramanı, çizgi film karakteri ya da sadece sevdiği bir renk bile size ilham verebilir. Parti temanızı çocuğunuzun sevdiği bir karakteri seçerek hazırlayabilirsiniz. Bu parti temasına uygun olan malzemeleri de Parti365 internet sitesinden kolaylıkla temin edebilirsiniz. Çünkü bu sitede oldukça zengin bir ürün çeşidi yelpazesi bulunuyor. İhtiyaçlarınızı tek bir platformdan karşılamanız sizin için çok daha iyi olur. Bu konuya daha sonra tekrar değineceğiz. Şimdi ikinci aşamaya geçebiliriz.



2- Partinizi Planlayın!



Bir doğum günü partisi hazırlamak asla hafife alınmaması gereken bir organizasyondur. Atladığınız çok küçük bir detay bile partinizi mahvedebilir. İşte bu nedenle parti planlanmasını asla son birkaç güne bırakmamalısınız. Bu alanda uzman olanlar mükemmel bir parti düzenlemek için planlama aşamasına en az bir ay öncesinden başlanması gerektiğini belirtiyor. Çocuğunuza unutamayacağı bir parti hazırlamak için iyi bir planlama yapmanız şart. Peki, bu planlama kapsamında neleri değerlendirmelisiniz? İşte yanıtlar...



- İhtiyaç listesi

- Davet edilecekler listesi

- İkramlıklar

- Mekanı hazırlama



Bu 4 konuda planlamanızı hiçbir detayı atamayacak şekilde yapın.



3- İhtiyaçları Temin Etme

İhtiyaçlarınızı erken bir tarihte temin ederseniz, unuttuğunuz malzemeleri de tespit etme ve partiden önce onları da temin etme şansınız olur. Bu noktada devreye Parti365.com sitesi giriyor. Doğum günü parti süsleri, çocuklar için hazırlanan kostümler, ikramlık masasında kullanabileceğiniz sunum malzemeleri, peçeteden karton bardak ve tabak çeşitlerine kadar ihtiyacınız olabilecek tüm malzemeler bu sitede mevcut. Hepsinden önemlisi belirlediğiniz parti temasına uygun olan ve bu temayı ön plana çıkaran malzemeleri bu siteden temin edebiliyorsunuz. Örneğin örümcek adam çocuğunuzun en sevdiği çizgi karakter ve partinizi de bu tema doğrultusunda hazırlamak istiyorsunuz. Örümcek adam çizimlerinin bulunduğu duvar süslerinden masa örtülerine kadar her malzeme Parti365 sitesinde yer alıyor. Dolayısıyla belirlediğiniz parti temasına uygun olan malzemeleri temin etmek için mağazalar arasında mekik dokumanıza gerek kalmıyor. Tek bir siparişle tüm ihtiyaçlarınızın çok kısa bir süre içerisinde kapınıza kadar gelmesini sağlayabiliyorsunuz.



4- Konukları Davet Etme



Konuklarınızı bir davetiye ile mi yoksa telefonla mı davet edeceğinize karar verin. Ardından davetli listenizde yer alan herkese erken bir tarihte bilgi verin. Genellikle doğum günü partileri hafta sonları düzenleniyor. İnsanlar hafta sonlarında ne yapacaklarına henüz bu tarih gelmeden karar verebiliyor. Bu nedenle partinize katılacak kişi sayısı davetinize son birkaç günde yapmanız durumunda azalabilir. Olabildiğince 10 ila 15 gün öncesinden davetinizi iletin. Bu sayede insanların başka bir plan yapmasını önlemiş olursunuz ve partinize katılacak kişi sayısı da artar. Haliyle partiniz çok daha eğlenceli bir ortamda gerçekleşir.



5- İkramlık Siparişleri



Konuklarınıza neler ikram edeceğinizi de önceden belirlemiş olmalısınız. İkramlıkları evde kendiniz hazırlayabilirsiniz ya da dışarıdan sipariş vererek de temin edebilirsiniz. Eğer kendiniz yapacaksanız kullanacağınız malzemeleri eksiksiz bir şekilde satın almayı unutmayın. Eğer sipariş vermeyi tercih edecekseniz olası bir yoğunluk durumunu dikkate alarak siparişinizi doğum günü partisinden bir hafta öncesinde ilgili yere iletmenizde fayda var. Seçtiğiniz ikramlıkları neler olduğuna bağlı olarak rahatlıkla tüketilmesi için kullanmanız gereken malzemeleri de Parti 365 internet sitesinden temin edebilirsiniz. Bu sitede kullan at malzemeler de bulunuyor. Pipet çeşitleri ya da çatal kaşık çeşitleri gibi tüm ihtiyaçlarınızı sitenin kullan at parti kategorisinden satın alabilirsiniz. Ayrıca bu malzemelerin de parti konseptine uygun ürün çeşitleri arasından seçilmesi mümkün oluyor.



6- Mekanı Hazırlama



Son aşama da mekanın hazırlanmasıdır! Eğer partinize gün içerisinde düzenleyecek senin mekanı bir gün öncesinden akşam saatlerinde hazırlamanızda fayda var. Eğer akşam saatlerinde düzenlenecek bir parti hazırlıyorsanız sabahın erken saatlerinde de süslemeleri yapabilirsiniz. Doğum günü partisi için çocuklara rahatlıkla oynayabilecekleri ekstra bir alan yaratmak büyük önem taşıyor. Yetişkinler kadar çocukların da eğleneceği bir parti düzenlemeye özen gösterin!