Yunus Emre Enstitüsü'nün TABİP Yaz Akademisi başladı!

Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl 10'uncusunu düzenleyeceği yaz okullarıyla, dünyanın dört bir yanından gençleri Türkiye'de buluşturacak.



YEE'nin kuruluşunun 10'uncu yılında 10'uncusunu düzenlediği Türkçe Yaz Okulu ile Türkiye meraklısı, 18-35 yaş aralığında, B1 ve üzeri seviyede Türkçe öğrenmiş ve henüz Türkiye'yi görme fırsatı bulamamış gençlerin misafir edileceğine değinilen açıklamada, bu kapsamda öğrencilerin, Türkçe derslerinin yanı sıra yemek, halk oyunları, fotoğraf, tiyatro, okçuluk, müzik, kaligrafi ve resim gibi farklı atölye çalışmalarına da katılacağı vurgulandı.



İlki düzenlenen, uzay ve havacılık alanında Türkiye'nin önde gelen üniversite ve şirketlerinin katkılarıyla 22 Temmuz–4 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Kayseri olmak üzere 3 etaptan oluşan eğitimlerimiz İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde başladı!



Katılımcılarımız sabah saatlerinde bilim danışmanımız Dr. İsmail Bayezit tarafından içtenlikle karşılandı. Katılımcılara bugünün konusu olan “Kontrol Teorisi” üzerine yapılacak olan dersler hakkında bilgi verildi.



26.07.2019 tarihine kadar İstanbul'da sürecek olan eğitimler, akabinde Kayseri ve Ankara'da devam edecek.