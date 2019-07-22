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Uygulama 81 ilde başladı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 700 polis merkezi amirliğinde 'Güven Masası' uygulamasını başlattı.

3. Sayfa / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 16:41
Uygulama 81 ilde başladı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce, 81 ilde 700 polis merkezi amirliğinde "Güven Masası" uygulaması hayata geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "Güven Masası" uygulaması sayesinde vatandaşlar, şikayet, ihbar ve sorunlarını hızlıca dile getiriyor, taleplerine etkin ve hızlı karşılık alıyor.

Ayrıca, güven masalarında hem polis merkezi amirlikleri hem de dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirme yapılıyor.

7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren güven masalarında görevliler, vatandaşlara "Güven Masası ve Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri" doğrultusunda güler yüzlü, kibar, nazik, saygılı, hizmet odaklı, objektif, dürüst ve adil davranıyor. Kaynak : AA

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