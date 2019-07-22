USD (Alış - Satış) : 5,63 - 5,64 EURO (Alış - Satış) : 6,33 - 6,35

Tünel çıkışında feci kaza!

İzmir'in Bornova ilçesinde Sabuncubeli Tüneli çıkışında bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

3. Sayfa / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 05:18
Tünel çıkışında feci kaza!

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan İzmir istikametine giden ismi henüz öğrenilemeyen 45 KE 418 plakalı motosiklet, Sabuncubeli Tuneli çıkışında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü yere düştü, motosiklet sürüklendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik nedeniyle tüneli tek yönlü olarak trafik akışına kapattı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.



Sürücünün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan tünel, yaklaşık yarım saat sonra açıldı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Polisİzmir Adli Tıp KurumuDireksiyonSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı