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O magandalara bir şok daha

Pendik’te hamile kadını bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

3. Sayfa / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:32
O magandalara bir şok daha
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Pendik'te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları'nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu'nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Seydioğlu'nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi. Kararın ardından Seydioğlu Baklava'ya ait dükkanların tabelaları indirilmeye başlandı.
Kaynak : İHA

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Hamile Kadın


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