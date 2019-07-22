Gram altın 260,5 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 260,5 lira seviyesinde dengelendi.



Cuma günü, dolar kurunda yaşanan artışa rağmen altının ons fiyatındaki düşüşle birlikte, değer kaybeden gram altın haftayı yüzde 0,1 düşüşle 259,3 liradan tamamladı.



Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde, 260,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 427 lira, Cumhuriyet altını 1.744 liradan satılıyor.



Geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının ardından 50 baz puanlık faiz indirimi beklentisinin artmasıyla altının ons fiyatı 1.453 dolarla Mayıs 2013'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.



Daha sonra Fed'den gelen açıklamalarla 50 baz puanlık indirim ihtimalinin düşürülmesiyle değer kaybeden altının ons fiyatı şu dakikalarda Asya piyasalarında yatay seyirle 1.426,5 dolardan işlem görüyor.



Analistler, yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının piyasanın odağında olacağını ifade etti.



Teknik açıdan ons altında 1.415 doların destek konumunda bulunduğunu belirten analistler, 1.437 dolar seviyesinin direnç olarak izleneceğini kaydetti. Kaynak : AA

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