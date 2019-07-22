Akçakoca'daki sel felaketinde bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.
Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kaybolan 7 vatandaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.
Bölgede arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor.
BİR KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİ BULUNDU
Kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürürken bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.
4 KİŞİ ARANIYOR
Köyde, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.