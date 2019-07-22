Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kaybolan 7 vatandaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.



Bölgede arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor.



BİR KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİ BULUNDU

Kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürürken bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.



4 KİŞİ ARANIYOR

Köyde, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.