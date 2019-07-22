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Düzce'den bir acı haber daha

Akçakoca'daki sel felaketinde bir kız çocuğunun cansız bedeni bulundu.

3. Sayfa / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 15:08
Düzce'den bir acı haber daha

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde kaybolan 7 vatandaştan 2'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bölgede arama çalışmaları devam ederken, ekipler de bölgede onarım çalışmalarını sürdürüyor.

BİR KIZ ÇOCUĞUNUN CESEDİ BULUNDU
 Kaybolan 5 kişinin bulunması için arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürürken bugün, Esmahanım Köyü Aşağı Mahalle'de selden sürüklenen bir barakanın içesinde kız çocuğu cesedi bulundu. Ekipler çocuğun kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

4 KİŞİ ARANIYOR
 Köyde, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Kız Çocuğu


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