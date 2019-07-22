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Damdan düşen bebek öldü!

Şanlıurfa’da evin damından düşerek ağır yaralanan 1,5 yaşındaki Ayşe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 13:59
Damdan düşen bebek öldü!

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesi kırsal Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin damında uyurken beton zemine düştü. Ağır yaralanan bebek, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak : İHA

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BebekŞanlıurfa112 Acil Servis


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