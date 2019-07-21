Bingöl'de 4 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olurken bölgede operasyonlar devam ediyor.
Bingöl'de PKK'ya darbe!