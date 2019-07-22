Bakan Çavuşoğlu: Trump Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; S-400 Hava savunma sistemi hakkına önemli açıklamalarda bulundu.



Çavuşoğlu yaptığı açıklamada; 'Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi barış için kullanılacak bir sistem. Fakat herhangi bir tehdit olduğu zaman belli bir mesafeye kadar takip edip yok edecek bu tehditi. S400 savunma sistemi Patriot sisteminden de daha iyi-ileri bir sistem. ' dedi. Çavuşoğlu ABD ile yaşanan F-35 krizi hakkında, 'Diğer ortaklara baktığımızda Türkiye'nin bu projeden çıkarılmasına karşılar' değerlendirmesinde bulundu.



İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar;



ABD İLE S400 VE F-35 GERİLİMİ



ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız ile irtibatını yakın tutuyor. Dolayısıyla Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz. ABD'nin içinden farklı sesler de geliyor. ABD'nin iddiası: F-35 ile S400 bir arada olamaz diyor. Biz bunun aksini söylüyoruz. Dolayısıyla ABD bu teklifimize yanaşmıyor. Trump, Türkiye'ye yaptırm uygulamak istemiyor. Biz Patriot başta olmak üzere gerekli savunma sistemlerini istedik. Bazı gerekçeleri bahane ederek bize bunları teslim etmediler. Biz de Rusya ile dolayısıyla S400 anlaşmasını imzaladık. Türkiye'nin savunma sisteminde bu lazımdı Trump bunu görüyor. Ortada belirsizlikler var fakat biz S400'ü aldık artık bu net. Bu savunma sistemi durup dururken kullanılacak bir ürün değil. Türkiye'ye bir saldırı olursa havada bu saldırıyı bertaraf etmek için kullanılacak. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi barış için kullanılacak bir sistem. Fakat herhangi bir tehdit olduğu zaman belli bir mesafeye kadar takip edip yok edecek bu tehditi. S400 savunma sistemi Patriot sisteminden de daha iyi-ileri bir sistem. S-400'lerin kullanılması için açık olması lazım.



Çavuşoğlu, '(F-35'lerin verilmemesi halinde) Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderir' dedi.



CAATSA YASASI



Trump bu yasayı ve kararı erteleyebilir. Bizim beklentimiz bu yönde. Cumhurbaşkanımız da bu konuda Trump ile görüştü. Türkiye'ye yaptırım tabii ki kabul edilebilir değil.



ABD'NİN F-35 KARARI



Her bir F-35 Türkiye'ye çıkartılırsa faturası 7-8 milyon dolar. Diğer ortaklarımız da F-35 programından çıkarılmamıza karşı. F-35 programından çıkarılmadık. Trump Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanımıza önem veriyor. ABD'nin içinden çıkan farklı seslere de Trump cevap veriyor. Trump verdiği sözü tutmak için uğraşıyor. Diplomatik kanallarımızı da her açıdan işletiyoruz. Aksilik olmasın diye diplomatik kanallar işliyor.



RUSYA'NIN SU-35 TEKLİFİNE YANIT



F-35 projesinin ortağı olarak 1.4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermek en doğal hakkıdır.



OLASI YAPTIRIM DURUMUNDA TÜRKİYE'NİN ATACAĞI ADIMLAR



ABD'nin bize yönelik adımları olursa bizim de ABD'ye vereceğimiz cevaplar olacaktır, bu gayet doğal ama bu bizim tercihimizdir, tercih etmeyiz. İki NATO müttefiki olarak sürdürmek isteriz. Bize yönelik hasmane tavır sergilerlerse biz de karşı adımları atarız.



DOĞU AKDENİZ'DEKİ SONDAJ ÇALIŞMALARI



Yunanistan'da yeni hükümet var, Cumhurbaşkanımız da başbakanla daha önce görüşmüş kabul etmişti. Biz Yunanistan'la var olan anlaşmazlıkları beraber oturup çözmek isteriz. Yunan mevkidaşlarımızın olumlu açıklamalarını destekliyoruz. Rum yönetiminde olduğu gibi Yunanistan'da da baskı var. Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs tarafına yakın taraflarda petrol dağıtımı için iş birliğine varız dedik. Yeter ki KKTC halkının buradaki hakları onlara verilsin. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. AB'nin sadece Rum kesimi ve Yunanistan'ı memnun etmek için karar alıyorlar. Biz Doğu Akdeniz'e cevap olarak 4. gemimizi gönderdik. Biz bu şekilde Rum ve Yunanistan'ı memnun etmek için adımlar atarsanız varlığımızı arttırırız dedik. AB'nin yaptırım kararının değeri yok.