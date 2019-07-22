USD (Alış - Satış) : 5,67 - 5,68 EURO (Alış - Satış) : 6,36 - 6,37

ABD duyurdu! Türkiye'den sonra bir ülkeye daha S-400 tehdidi

ABD Pasifik Komutanlığı’ndan (PATCOM) üst düzey bir komutan Hindistan’ın Rusya’dan S-400 füze sistemlerini almasının ABD için sorun olduğunu fakat diyaloğu sürdürdüklerini söyledi.

Dünya / 22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:08
ABD duyurdu! Türkiye'den sonra bir ülkeye daha S-400 tehdidi

India Times'da yer alan bir habere göre, ABD'nin Colorado eyaletinde gerçekleşen Aspen Güvenlik Konferansı'nda konuşan Hint-Pasifik Komutanlığı Amirali Philip Davidson, 'Hindistan S-400 sistemi alıyor. Bu Rus yapımı bir hava savunma sistemi. Bu biraz sorun. Fakat diyaloğa devam ediyoruz. Sanırım onların da niyeti bu' dedi.

Davidson Hindistan ile ABD arasındaki savunma sanayi ticaretinin arttığına dikkat çekerek Hindistan'ın ABD'de üretilen C-17 savaş uçaklarının en büyük alıcısı olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: 'Hindistan'daki mevkidaşlarım… Sovyet eğitimi etkisinde büyüdüler sonra da yıllarca Rusya'nın teçhizat desteği oldu. Bizimle yakınlaşmanın değerini kesinlikle görüyorlar ve bize daha da yaklaşmak ilgilerini çekiyor. Burada bazı çatlaklar var mı? Bildiğiniz gibi kesinlikle bir S-400 meselesi var. Kendileriyle bu konuda hala diyalog içindeyiz.'

HindistanColoradoSavunma SanayiSavunma SistemiGüvenlik Konferansı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı