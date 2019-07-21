PKK Arapları katlediyor

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi bir kişi, zorunlu askerlikten kaçtığı için Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.



Şiddet uyguladığı Arap kökenli 2 kişiyi öldürmeden önce 'Neden kaçtınız?' diye soran PKK üyesi, 'Türkiye Münbiç'i alacak' cevabını alınca 2 kişiyi katletti.

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.