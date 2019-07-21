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PKK Arapları katlediyor

Terör örgütü PKK mensubu, zorunlu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. Bu anlar kameralara yansıdı.

Dünya / 21 Temmuz 2019 Pazar 12:09
PKK Arapları katlediyor
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Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PKK üyesi bir kişi, zorunlu askerlikten kaçtığı için Arap kökenli 2 kişiyi gözünü kırpmadan katletti. 


Şiddet uyguladığı Arap kökenli 2 kişiyi öldürmeden önce 'Neden kaçtınız?' diye soran PKK üyesi, 'Türkiye Münbiç'i alacak' cevabını alınca 2 kişiyi katletti.
Kaynak : İHA
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