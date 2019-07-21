O beldede güneşlenecek yer kalmadı!

Kuşadası yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Deniz, hava ve kara yoluyla bölgeye gelen turistler ilçe sahillerinde renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı, nem oranının ise yüzde 47'yi bulduğu Kuşadası'nda, başta Kadınlar Denizi olmak üzere, Kuştur Halk Plajı, Sevgi Halk Plajı ile Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki koylar turistlerle doldu.







SAHİLDEKİ RESTORAN VE KAFELER DOLDU TAŞTI



Kuşadası Ege Port Limanı'na sabah saatlerinde yanaştırılan Fransa bayraklı 'Le Lyrıal' ve Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' kruvaziyer gemilerinden toplam bin 500 yabancı turist geldi. Her iki gemiden inen yolcuların bir kısmı İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret ederken, bu turlara katılmayanlar ise su parkı ve Kuşadası Sahili'ne yöneldi. Sahildeki restoran ve kafeler doldu.









