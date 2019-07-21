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İsmail Küçükkaya kovuldu mu?

Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, "Dedikodulara gülüyorum" diyerek İsmail Küçükkaya'nın kanaldan kovulduğunu iddiasını yalanladı.

Güncel / 21 Temmuz 2019 Pazar 19:24
İsmail Küçükkaya kovuldu mu?

Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın kanaldan kovulduğu iddiasına Twitter'dan yanıt verdi. Şentürk, fotoğraflı paylaşımında "Dedikodulara gülüyorum" ifadelerini kullandı.

Hafta içi her gün Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya'nın FOX TV'den kovulduğu iddia edildi. İddia kısa sürede Twitter'da yayıldı.

"DELİ KUYUYA TAŞ ATMIŞ KIRK AKILLI ÇIKARAMAMIŞ"

İddia üzerine Twitter'dan açıklama yapana Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyadaki dedikodulara gülüyorum. Deli kuyuya taş atmış kırk akıllı çıkaramamış ?? O delinin başlığına bak içeriğine bak neresinden tutalım! ??@KucukkayaIsmail? da ? @fatihportakal? da ben ?@dogansenturk? de buradayız"

İsmail KüçükkayaDoğan ŞentürkTwitter


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