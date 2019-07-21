USD (Alış - Satış) : 5,63 - 5,64 EURO (Alış - Satış) : 6,33 - 6,35

Erzincan'da vahşet! Babasının boğazını kesti...

Erzincan'da babasını öldürdüğünü emniyeti arayarak itiraf eden şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 21 Temmuz 2019 Pazar 09:41
Erzincan'da vahşet! Babasının boğazını kesti...

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde ikamet eden 32 yaşındaki S.A, 66 yaşındaki babası M.A'yı boğazından bıçaklayarak öldürdü.

Şüpheli S.A, cinayetin ardından 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak babasını bıçakla öldürdüğünü itiraf ederek teslim olmak istediğini belirtti.

Olay yerine gelen Erzincan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet bürosu ekipleri, şüpheli S.A'yı gözaltına aldı.

Ruh hastalıklarından dolayı tedavi gördüğü öğrenilen S.A, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Cumhuriyet savcısının ve olay inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışma sonrası M.A'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Polis İmdatİtirafCinayetAtatürk


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı