Düzce'de 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolanların aranmasına yeniden başlandı.



Çalışmalar sonucunda kaybolanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.



KAYIP KİŞİNİN KİMLİĞ BELLİ OLDU



Bataklık alanda bulunan erkek cesedinin kime ait olduğunun tespiti için yapılan çalışma tamamlandı. Cesedin, kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Cengiz Töngel'e ait olduğu belirlendi. Cengiz Töngel'in önceki gün cesedi bulunan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in eşi olduğu öğrenildi.



Kayıp beş kişi için arama çalışmaları devam ediyor.



Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde 17 Temmuz'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle Vali Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, çalışmalar çerçevesinde 18 Temmuz'da akşam saatlerinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünden 4'ü çocuk 7 kişinin kayıp olduğu anlaşılarak ivedilikle arama çalışmalarına başlandığı aktarılarak, 19 Temmuz'da Fatma Töngel'in cansız bedenine ulaşıldığı, bugün de Uğurlu köyü mevkisinde dere yatağında Cengiz Töngel'in cesedinin bulunduğu hatırlatıldı.



Karadan ve havadan yürütülen çalışmalara 205 personel, 38 araç, 3 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçağın destek verdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:



"Çalışmalar çerçevesinde afetten etkilenen köylere kesintisiz bir şekilde gıda, su, temel ihtiyaç maddeleri ve hijyen maddeleri sağlanmasına devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi için kurum binalarının hasar gördüğü köylere mobil sağlık istasyonları kurulması sağlanmıştır. Köylerde kesintisiz sağlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonrası Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verilmiş olup, Akçakoca ilçemizde enerji verilemeyen köylerimizde jeneratörler yerleştirilmiştir. Enerji hatlarının en kısa sürede tamir edilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Ayrıca Akçakoca ilçemizde 9 mobil jeneratör hazır bekletilmektedir.



Ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Kurumlardan ve çevre illerden gelen araç ve personel desteğiyle çalışmalara hız verilmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Halen 86 afetzedemiz barındırılmaya devam edilmektedir. Türk Kızılay tarafından günde 3 öğün yemek dağıtımı ve diğer ihtiyaç malzemelerinin dağıtımına devam edilmektedir. Haberleşme hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla 1 mobil baz İstasyonu kurulmuştur. Bölgede 3 GSM operatörünün istasyonları aktif olarak hizmet vermektedir. Ulaşım ve enerji hizmeti verilen köylerin haberleşme hatları tekrar aktif hale getirilecektir."



Açıklamada, hasar tespit çalışmalarının da devam ettiği ifade edilerek, afette telef olan hayvanların gömülme işlemlerinin sürdürüldüğü, yerel koordinasyon amacıyla AFAD mobil koordinasyon aracının Akçakoca merkezde görevlendirildiği kaydedildi.

Kaynak : İHA

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