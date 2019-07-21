Çatışma çıktı, terörist Zap Suyu'na atladı!

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “20 Temmuz 2019 günü ilimiz merkez taş ocağı Çöplük mevkiinde yol kontrol faaliyeti yapan güvenlik korucularımıza yönelik bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu çıkan çatışmada 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralanmıştır. Yaralı örgüt mensubunun kendisini Zap Suyu'na attığı değerlendirilmektedir. Bölgede yapılan aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet şarjör, 12 adet dolu fişek, 10 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. Kaynak : İHA

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