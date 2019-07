S-400 1. Filo'nun arması belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tarihimizin en önemli anlaşması' dediği S-400'lerin Mürted Hava Meydanı'na teslimatı tüm hızıyla devam ediyor.



Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi olarak bilinen S-400'lerin teslimatı Kasım ayına kadar tamamlayacak ve 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirecek.



1. FİLO'YA ÖZEL ARMA



S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı'nın detayları netleşmeye başladı.



Türk Hava Kuvvetleri'nde bir gelenek olan ve her filonun sahip olduğu arma geleneği S-400 füzeleri için kurulan 1. Filo için de uygulandı.



DİKKAT ÇEKEN OĞUZ DETAYI



Hava Kuvvetleri'nde birçok filonun armasını tasarlayan Ömer Erkmen tarafından 1. Filo'ya özel logo yapıldı. 'At üstünde ok atan Oğuz savaşçısı' figüründen esinlenen armada, atın şaha kalkmasının sembolik anlamı dikkatlerden kaçmadı.



S-400 1. Filo için tasarlanan arma