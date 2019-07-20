USD (Alış - Satış) : 5,63 - 5,64 EURO (Alış - Satış) : 6,33 - 6,35

S-400 1. Filo'nun arması belli oldu

S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı'nın detayları netleşmeye başladı. Türk Hava Kuvvetleri'nde birçok uçak filosunun özel armasını tasarlayan Ömer Erkmen S-400'lerin özel armasını hazırladı. 'At üstünde ok atan Oğuz savaşçısı' figüründen esinlenen armada, atın şaha kalkması yer aldı.

Güncel / 20 Temmuz 2019 Cumartesi 22:31
S-400 1. Filo'nun arması belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tarihimizin en önemli anlaşması' dediği S-400'lerin Mürted Hava Meydanı'na teslimatı tüm hızıyla devam ediyor.

Dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemi olarak bilinen S-400'lerin teslimatı Kasım ayına kadar tamamlayacak ve 2020 Nisan'a kadar kullanıma hazır hale getirecek.

1. FİLO'YA ÖZEL ARMA

S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kurulan S-400 Füze Savunma Alay Komutanlığı'nın detayları netleşmeye başladı.

Türk Hava Kuvvetleri'nde bir gelenek olan ve her filonun sahip olduğu arma geleneği S-400 füzeleri için kurulan 1. Filo için de uygulandı.

DİKKAT ÇEKEN OĞUZ DETAYI

Hava Kuvvetleri'nde birçok filonun armasını tasarlayan Ömer Erkmen tarafından 1. Filo'ya özel logo yapıldı. 'At üstünde ok atan Oğuz savaşçısı' figüründen esinlenen armada, atın şaha kalkmasının sembolik anlamı dikkatlerden kaçmadı.

S-400 1. Filo için tasarlanan arma


Türk Silahlı KuvvetleriCumhurbaşkanıHava KuvvetleriAlay KomutanlığıSavunma Sistemi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı