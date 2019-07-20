Mazlum Dağ'în yardımcısı da yakalandı

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 'Erbil'deki restoranda düzenlenen terör saldırısının baş faili Mazlum Dağ'a yardım eden 'Dıjvar Mamend Yusuf' kod adıyla tanınan Muhammed Bisksız yakalandı.' ifadesi kullanıldı.



Açıklamada, operasyona ilişkin detaylı bilgi verilmedi.



IKBY güvenlik güçleri, bugün Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın yakalandığını duyurmuştu.



Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti.







Erbil'de Başkonsolosluk görevlisi silahlı saldırıda şehit oldu

Erbil saldırısının baş faili Mazlum Dağ yakalandı Kaynak : AA

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