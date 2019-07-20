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Lise öğrencileri sınıfta kaldı!

Liseden mezun olup üniversiteye hazırlanan öğrencilerden 14 bin 971'i, hiçbir soruya doğru cevap veremedi.

Eğitim / 20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:19
Lise öğrencileri sınıfta kaldı!

Üniversite hayali kuran gençlerin sınav heyecanı geride kaldı.

Sınavlar yapıldı, sonuçlar açıklandı. Sırada tercihler var.

Sonuçları gören bazı öğrencilerin yüzü gülerken, bazı öğrencilerin canı oldukça sıkıldı.

ÖSYM tarafından açıklanan YKS verilerine göre; sınavlarda öğrenciler, en iyi performansı Türkçe'de gösterdi.

TÜRKÇE 40 SORUDA 15 DOĞRU

40 sorunun yer aldığı testte adaylar, yaklaşık 15 soruyu doğru yanıtladı.



FEN 20 SORUDA 3 DOĞRU

En düşük performans ise fende gösterildi. 20 sorunun yer aldığı fen testinde ortalama 3 soruya doğru cevap verilebildi.

FİZİK VE KİMYADA 1 NET

Kimya ve fizik testlerindeki başarısızlık da rakamlara yansıdı.

14 soruluk fizikte ve 13 soruluk kimyada yaklaşık 1 net elde edildi.

MATEMATİK 40 SORUDA 14 DOĞRU

40 soruluk matematik testinde, soruların yüzde 14'ü doğru işaretlendi.

15 BİN ÖĞRENCİ SIFIR ÇEKTİ

2 milyon 390 bin 491 adayın girdiği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), 14 bin 971 aday sıfır çekti.

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