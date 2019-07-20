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Karısını öldürdü, kayınpederini yaralayıp intihar ettİ!

İstanbul Beylikdüzü'nde bir kişi, eşini ve kayınpederini silahla vurduktan sonra intihar etti.

3. Sayfa / 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:21
Karısını öldürdü, kayınpederini yaralayıp intihar ettİ!

İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan 14 katlı binanın 5. katındaki dairede meydana gelen olayda, Ali Ekber Ergül henüz belirlenemeyen bir sebepten tartıştığı eşi Özlem Ergül ve kayınpederi Adıgüzel Altun'u silahla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesi ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İçeri giren polisler, Ergül çiftinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kayınpederin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde polisin incelemesi sürüyor.

PolisAli EkberAdıgüzel


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